OnePlus 8 и 8 Pro получили Android 11 Beta 3

Пару дней назад компания OnePlus выпустила фирменную оболочку HydrogenOS 11 на основе Android 11 Beta 3 для китайских версий OnePlus 8 и 8 Pro. Сегодня производитель начал распространять прошивку OxygenOS 11 для глобальных версий смартфонов. Отметим, что OxygenOS 11 является копией HydrogenOS 11 и отличается лишь наличием Google Mobile Services (GMS). Из нововведений: улучшенный режим Always on Display с 11 новыми стилями часов, обновленные системные приложения, живые обои, оптимизированный темный режим, новый шрифт OnePlus Sans с улучшенной читаемостью и многое другое. Дата выхода стабильной версии Android 11 пока не сообщается.