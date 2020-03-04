OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro анонсируют в апреле месяце

В сети появились слухи, что компания OnePlus представит свои новые смартфоны раньше чем ожидалась.

Ожидаемые новые смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят уже в апреле месяце, официального подтверждения пока что нет. Новинки OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получат 120 герцовые экраны с круглым отверстием для фронтальной камеры. За производительность смартфонов будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Смартфон OnePlus 8 получит тройную основную камеру, а OnePlus 8 Pro основную камеру с четырьмя модулями. Также Pro версия получит поддержку беспроводной зарядки. Работать будут смартфоны на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS.