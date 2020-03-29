OnePlus 8 засветился в черной расцветки корпуса

В сети опубликовали изображения неанонсированного смартфона OnePlus 8.

На изображении смартфон представлен в черной расцветке корпуса с закруглёнными краями. Смартфон OnePlus 8 должен получит 6.55 дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 90 герц.

За производительность смартфона будет отвечать новый топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4300 мАч с поддержкой быстрой фирменной зарядки Warp Charge 30 Вт. Также новинка будет поддерживать сети пятого поколения 5G.

Основная камера смартфона получит три модуля. Работать будет смартфон на базе операционной системе Android 10. Смартфон должны представят в апреле месяце с ценником 700-750 евро.