OnePlus 8T все же официально представили

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания OnePlus планирует представить свой новый флагман OnePlus 8T, но эту информацию мы не принимали всерьез, ведь было много обратной информации — что производитель не будет ничего выпускать до следующего года. Однако устройство все же официально анонсировали, это достаточно стильный гаджет с продвинутой системой камер на тыльной стороне, который оборудован большим дисплеем в левом верхнем углу и прочими преимуществами аппаратного уровня. Также стоит сказать, что базовая версия смартфона стоит 599 евро, то есть, для нашего рынка стоит ожидать стоимость примерно в 650 долларов. Переводите по курсу и можете примерно понимать, за сколько будут продавать устройство.

Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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