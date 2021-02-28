OnePlus 9 Pro будет записывать видео 4К/120 к/с

В сети появились скриншоты интерфейса камеры смартфона OnePlus 9 Pro, которые подтверждают возможность снимать видео в разрешении 4К с частотой кадров 120 к/с и 8К при 30 к/с). Разрешение главного модуля составит 50 Мп – вероятно речь идет о датчике изображения, который будет в новом топовом камерофоне Huawei P40 Pro.

Также один из скриншотов раскрывает характеристики смартфона: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в базовом варианте, флагманский восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 888 и тыльная квадрокамера с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

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