OnePlus 9 слили в сеть

Утечки, касающиеся устройств OnePlus, появляются каждый год за несколько месяцев до официального релиза. Тенденция продолжается и с грядущим OnePlus 9. Хотя компания еще не подтвердила названия, очевидно, что новый флагман получит цифру 9 в названии. И об этом устройстве рассказал весьма достоверный инсайдер, который ранее уже сливал смартфоны производителя. По его словам, устройство получит быструю зарядку, батарею на 4500 мАч, плоский дизайн и продвинутую систему камер и массу дополнительных преимуществ, которые действительно понравятся потенциальному покупателю. Но основной упор производитель делает именно на быструю зарядку, которая на 65 Вт позволит за считанные минуты заряжать устройство. Ждем официального анонса.