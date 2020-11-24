OnePlus 9 выглядит не так, как на рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что OnePlus 9 готовится к релизу и что производитель уже вроде как официально подготовил устройство к ближайшему анонсу. Но на самом деле это не так — глава компании официально заявил, что дизайн устройства еще не утвердили официально, так что вся информация и слитые скриншоты на просторах интернета являются просто макетами от пользователей. Конечно, нужно понимать, что некоторые пользователи действительно верят слухам, но мы понимаем, что чаще всего это просто работа неизвестного художника. Ожидаем полноценного анонса нового смартфона OnePlus 9, чтобы обсудить его преимущества и недостатки по сравнению с потенциальными конкурентами по сегменту.

Комментарии и отзывы OnePlus 9
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