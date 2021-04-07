OnePlus 9R скоро поступит продажу в Китае

Компания OnePlus анонсировала серию смартфонов OnePlus 9. В эту серию входят три телефона, такие как OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R. Первые две модели уже доступны для покупки, а вот OnePlus 9R была представлена ​​как эксклюзивная для Индии. Теперь же OnePlus 9R выходит на китайский рынок. Ожидается, что смартфон будет стоить дешевле, чем его индийский вариант.

Смартфон OnePlus 9R поступит в Китай по цене 458 долларов США, в Индии 9R доступен по цене 544 доллара США за версию 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 598 долларов за модель 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ.
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