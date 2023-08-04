OnePlus Ace 2 Pro показали в цвете Titanium gray

Известный информатор Digital Chat Station поделился новым изображением смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который на этот запечатлен в расцветке Titanium gray. Ранее стало известно, что аппарат получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти, изогнутый 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, селфи-камеру на 16 Мп и основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро). Официальный релиз OnePlus Ace 2 Pro ожидается в ближайшее время.