OnePlus Ace 2 Pro получит 150-Вт зарядку

Компания OnePlus опубликовала подробности о смартфоне Ace 2 Pro, официальный релиз которого запланирован на 16 августа. Итак, аппарат получит OLED-дисплей Q9+ производства BOE с разрешением 2772:1240 точек, кадровой частотой 120 Гц, глубиной цвета 10 бит и поддержкой HDR10+, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 150-Вт быстрой проводной зарядки и комплектный адаптер питания.

По предварительным данным, OnePlus Ace 2 Pro также оснастят флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации.
Флагманский смартфон OnePlus 12 получит экран OLED QHD…
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне On…
Глобальный RedMagic 8S Pro доступен для предзаказа …
Компания Nubia начала принимать международные предзаказы на игровой смартфон RedMagic 8S Pro, который пер…
Realme 11 4G показали на рендерах …
В сети появились рекламные материалы с изображениями и подробностями о смартфоне Realme 11 4G, официальна…
Первые примеры фото с Nothing Phone (2)…
Глава компании Nothing Карл Пей поделился первыми фотографиями, сделанными на камеру еще не выпущенного с…
Представлен смартфон Honor Play 40…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play 40, точная цена которого будет объявл…
Наушники Sony WF-1000XM5 оценены в 300 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент TWS-наушников моделью WF-1000XM5, которая может похвастаться многочис…
Samsung Galaxy S23 FE получит SoC Exynos 2200 …
Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S23 FE, который еще не б…
Realme 11 Pro готов к глобальному релизу …
Компания Realme объявила, что европейский релиз смартфонов Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ состоится в сле…
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor