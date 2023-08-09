OnePlus Ace 2 Pro получит 150-Вт зарядку

Компания OnePlus опубликовала подробности о смартфоне Ace 2 Pro, официальный релиз которого запланирован на 16 августа. Итак, аппарат получит OLED-дисплей Q9+ производства BOE с разрешением 2772:1240 точек, кадровой частотой 120 Гц, глубиной цвета 10 бит и поддержкой HDR10+, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 150-Вт быстрой проводной зарядки и комплектный адаптер питания.

По предварительным данным, OnePlus Ace 2 Pro также оснастят флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации.