OnePlus Ace 2 Pro получит 24 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2 Pro, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат первым на рынке оснастят 24 ГБ оперативной памяти. Речь идет именно о физической ОЗУ, а не каких-то программных ухищрениях. Также топовая версия сможет похвастаться 1 ТБ флеш-памяти.

По предварительным данным, OnePlus Ace 2 Pro получит изогнутый экран с разрешением 1,5К производства BOE, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.