OnePlus Ace 2 Pro с 24 ГБ ОЗУ оценен в $550

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 2 Pro, которая появится в продаже 23 августа по цене в 410, 565 и 550 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт.
Google готовит собственные процессоры на 2025 год…
Согласно данным информационного издания The Information, компания Google первоначально планировала замени…
Nubia Red Magic 8S Pro получит быструю зарядку на 165 Вт…
Если верить официальной информации, смартфон Nubia Red Magic 8S Pro будет выпущен в Китае 5 июля, и компа…
Vivo S17 получил 120-Гц AMOLED-экран …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S17, которая появится в китайской продаже 6 и…
Складной смартфон OnePlus Fold показали на рендере …
Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал первое качественное изображения складного смартфона …
MediaTek выпустит процессор Dimensity 9300 раньше конкурента…
Согласно информации инсайдеров, компании MediaTek и Qualcomm планируют представить свои флагманские проце…
iPhone 15 Pro получит корпус с титановым покрытием…
Согласно сообщениям сразу нескольких инсайдеров, стандартные модели iPhone 15, которые будут выпущены поз…
Redmi K60 Ultra получит защиту от воды …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K60 Ultra, официальный релиз которого заплан…
ЕС приняла новый закон, который изменит рынок смартфонов…
Различные технологические компании, такие как Apple и Samsung, должны будут радикально изменить дизайн св…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor