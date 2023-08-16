OnePlus Ace 2 Pro с 24 ГБ ОЗУ оценен в $550

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 2 Pro, которая появится в продаже 23 августа по цене в 410, 565 и 550 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт.