OnePlus Ace 2 Pro с 24 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанным производительным ядром, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти. Аппарат набрал 1733703 балла.

Смартфону также приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, селфи-камеры на 16 Мп и основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).