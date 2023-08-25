OnePlus Ace 2 Pro стал хитом продаж

Компания OnePlus отчиталась об успешном начале продаж смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который был представлен чуть больше недели назад. По данным производителя, стартовая партия новинки была распродана в первый же день. Причем 60 тысяч экземпляров пришлось на топовую версию с 24 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что смартфон также оснащается 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт.