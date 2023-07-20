OnePlus Ace 2 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Ace 2 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13. Смартфон набрал 1574 и 5071 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, OnePlus Ace 2 Pro также оснастят изогнутым 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 150-Вт зарядки, фронтальной камерой на 16 Мп и тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).