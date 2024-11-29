OnePlus Ace 5 показали на пресс-рендере

Китайские источники опубликовали официальный рендер флагманского смартфона OnePlus Ace 5, презентация которого ожидается уже в ближайшее время. Отметим плоский экран, плоскую металлическую рамку корпуса, круглый блок основной камеры с тремя модулями и фирменный переключатель режимов. По словам инсайдера Digital Chat Station, изображенный на рендере смартфон получит корпус с использованием натуральной циркониевой керамики.

Ранее сообщалось, что OnePlus Ace 5 Pro оснастят флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дисплеем с разрешением 1.5K, батареей ёмкостью более 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и подэкранным короткофокусным сканером отпечатков пальцев.
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