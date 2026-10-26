OnePlus Ace 7⁠ будет водонепроницаемым

Компания OnePlus продолжила раскрывать подробности о смартфонах серии OnePlus Ace 7, которые будут представлены уже 29 октября. Производитель подтвердил наличие максимальной защиты от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K, металлической рамки, матового стекла на тыльной панели, скрытого воздухозаборника Storm Island и настраиваемой подсветки Interstellar Light Effect.

Ранее стало известно, что старшая модель OnePlus Ace 7 Pro получит двухконтурную систему воздушного охлаждения Glacier, батарею ёмкостью 9000 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки SuperVOOC и отдельный чип управления энергопотреблением аккумулятора для лучшей автономности.