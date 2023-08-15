OnePlus Ace2 Pro полностью рассекречен

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2 Pro, официальный релиз которого запланирован на завтра, 17 августа. Итак, аппарат оснастят 6,74-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 2772:1240, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм2, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X от Hynix и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 150-Вт быстрой зарядки, мощным вибромотором, поддержкой Wi-Fi 7, ультратонким оптическим сканером отпечатков пальцев и гарантированными обновлениями вплоть до Android 16.