OnePlus Buds официально представлены

Некоторое время назад компания OnePlus официально представила свой новый смартфон под названием Nord, который получил более доступную начинку, более простые параметры и в целом это более простенькая модель. Вместе с этим производитель, как оказалось, создавал свои беспроводные наушники OnePlus Buds, который прямо сейчас были анонсированы производителем. Гаджет достаточно интересный, так как это полностью беспроводные наушники, которые заряжаются в специальном кейсе. Шикарный выбор, правда, пока что нет стоимости гаджета для отечественного рынка, так что мы не можем сказать, когда именно гаджет будет представлен и с кем он будет конкурировать. Вероятно, это будут доступные наушники, так как компания радует нас хорошими ценами.

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