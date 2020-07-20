OnePlus Buds стоят дешевле 100 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания OnePlus планирует отправить беспроводные наушники OnePlus Buds в продажу и что это будет отдельный от смартфона продукт, а не компонент в комплекте поставки. Конечно, кому-то это понравилось, кому-то больше нравятся наушники других компаний, но сегодня появилась информация о том, что производитель решил сделать упор на низкой цене наушников. Более того, инсайдеры уверяют, что OnePlus Buds будут продавать по стоимости ниже 100 долларов, что вполне разумно по современным меркам, особенно если учитывать, что производитель пользуется приличным спросом и дает возможность купить качественные смартфоны за разумные деньги. Ждем релиз.

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