OnePlus Nord 2 x Pac-Man официально представлен

OnePlus известна своими специальными моделями смартфонов, и теперь бренд создает еще одну интересную новинку для своего последнего смартфона Nord 2 5G, но на этот раз производитель переходит от культовых автомобилей к культовым видеоиграм. Компания представила издание OnePlus Nord 2 x Pac-Man с индивидуальным дизайном корпуса, тематическими обоями и даже держателем для смартфона в стиле Lego. На задней панели телефона есть пленка с небольшим логотипом Pac-Man, и она даже светится в темноте, показывая лабиринт. Также есть полупрозрачный тематический футляр с изображением Пакмена и его врагов Инки, Блинки, Пинки и Клайда. После включения смартфона вы получаете один из восьми обоев в стиле Pac-Man, а также анимацию зарядки в стиле Pac-Man, переработанные ретро-значки / звуки уведомлений и многое другое. Коробка также оформлена в стиле Pac-Man.

В остальном это тот же OnePlus Nord 2, который относительно недавно был официально представлен и понравился аудитории пользователей. Данный смартфон оборудован 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080р и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1200 с поддержкой AI и батареей объёмом 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. На задней панели вы найдете тройную камеру с 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокой и 2-мегапиксельной монохромной камерой. Пока что информации о том, поступил ли смартфон в продажу на территории России, нет. Но вы всегда можете заказать его из других регионов.