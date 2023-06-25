OnePlus Nord 3 показали на фото

В сети появилась первая распаковка еще не представленного официально смартфона OnePlus Nord 3. Отметим переключатель Alert Slider на боковой грани, два круглых блока основной камеры с тремя модулями и двумя вспышками, а также врезанную по центру экрана селфи-камеру.

Согласно ранним утечкам, смартфон оснастят 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.