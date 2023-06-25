OnePlus Nord 3 показали на фото

В сети появилась первая распаковка еще не представленного официально смартфона OnePlus Nord 3. Отметим переключатель Alert Slider на боковой грани, два круглых блока основной камеры с тремя модулями и двумя вспышками, а также врезанную по центру экрана селфи-камеру.

Согласно ранним утечкам, смартфон оснастят 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.

Apple заявила о защите экологии Земли…
Сегодня компания Apple выпустила весьма интересную новость о том, что она планирует существенно пересмотр…
Poco F5 Pro оценили в 430 долларов …
Компания Xiaomi объявила цены на представленный вчера смартфон Poco F5 Pro, который основан на мощном 4-н…
Motorola Edge+ (2023) представлен официально…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge+ (2023), которая получила вполне…
Oppo A57 обновят до Android 14 …
Компания Oppo выложила перечень смартфонов, которые будут обновлены до Android 14. В список вошли модели …
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тыся…
Изучаемый сегодня смартфон TECNO SPARK Go 2023 относится к недорогому ценовому сегменту. Оснащена новинка…
Meizu 20 Infinity Unbounded Edition получил 2,48-мм рамку…
Во время презентации смартфон Meizu 20 Infinity Unbounded Edition позиционировался как почти безрамочное …
Смартфон Maimang A20 получил 8 ГБ ОЗУ…
Принадлежащий China Telecom бренд Maimang пополнил ассортимент смартфонов бюджетного уровня моделью Maim…
Realme C55 в зелёной расцветке выйдет в России …
Компания Realme объявила, что в России выйдет новая версия смартфона Realme C55, которая отличается зелен…
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor