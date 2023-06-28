OnePlus Nord 3 получит флагманскую камеру

Известный достоверными утечками информатор Ишан Агарвал поделился рекламными изображениями смартфона OnePlus Nord 3, официальная презентация которого запланирована на 5 июля. Итак, тизеры подтверждают наличие основной камеры с главным 50-Мп модулем на основе сенсора Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, как в флагманских моделях OnePlus 11 и OnePlus 11R, до 16 ГБ оперативной памяти, поддержки виртуальной ОЗУ (RAM-Vita), 6,74-дюймового экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой зарядки, однокристальной системы MediaTek Dimensity 9000, двойных стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, системы охлаждения площадью 4129,8 кв.мм, ИК-датчика и модуля NFC. Ориентировочная цена смартфона в Европе составляет 450 евро.