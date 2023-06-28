OnePlus Nord 3 получит флагманскую камеру

Известный достоверными утечками информатор Ишан Агарвал поделился рекламными изображениями смартфона OnePlus Nord 3, официальная презентация которого запланирована на 5 июля. Итак, тизеры подтверждают наличие основной камеры с главным 50-Мп модулем на основе сенсора Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, как в флагманских моделях OnePlus 11 и OnePlus 11R, до 16 ГБ оперативной памяти, поддержки виртуальной ОЗУ (RAM-Vita), 6,74-дюймового экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой зарядки, однокристальной системы MediaTek Dimensity 9000, двойных стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, системы охлаждения площадью 4129,8 кв.мм, ИК-датчика и модуля NFC. Ориентировочная цена смартфона в Европе составляет 450 евро.

Представлен очень мощный смартфон iQOO Neo8 Pro…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo8 Pro, которая основана на топовом 4-наном…
Samsung Galaxy Z Fold 5 представят 26 июля…
Инсайдеры сообщили, что компания Samsung представит новые устройства Galaxy Z Fold 5, Flip 5 и Tab S9 на …
Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra уже раскуплен …
Компания Xiaomi объявила, что стартовая партия топового смартфона Xiaomi 13 Ultra была распродана сразу …
OnePlus Ace 2V получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памят…
Компания OnePlus выпустила в Китае новую топовую версию смартфона OnePlus Ace 2V, которая может похвастат…
Флагманский смартфон Meizu 20 Pro оценен в $580 …
Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Meizu 20 Pro, которая оценена в 580, …
Samsung Galaxy S24 Ultra сохранит 200-Мп камеру …
Известный правдивыми утечками инсайдер Йошег Брар поделился подробностями о топовом смартфоне Samsung Gal…
Доступный смартфон Vivo T2x 5G появился в продаже …
Компания Vivo дала старт индийским продажам смартфона T2x 5G, который оценен в 145, 160 и 185 долларов за…
Инсайдер раскрыл дизайн Oppo Reno 10 Pro …
Авторитетный информатор OnLeaks опубликовал качественные изображения смартфона Oppo Reno 10 Pro, который …
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor