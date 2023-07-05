OnePlus Nord 3 представлен официально

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord 3, которая появится в европейской продаже 12 июля по цене в 450 евро. Новинку оснастили топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 кд/м2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт, 8 или 16 ГБ, оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), корпусом толщиной (8,1 мм) и массой 193,5 грамма.