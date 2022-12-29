OnePlus Nord CE 2 Lite 5G получил Android 13

Многие пользователи давно привыкли к тому, что свежие версии операционных систем получают исключительно флагманские смартфоны, потому что производитель работает только в этом направлении. Но постепенно ситуация на рынке меняется — та же Samsung сейчас поставляет свою собственную прошивку на базе операционной системы Android 13 буквально на все свои относительно свежие смартфоны. Среди них есть и устройства среднего или даже начального уровня, а покупателям очень нравится, что они могут купить недорогое устройство и получить доступ ко всем тем фишкам, которые ранее были доступны только на флагманах. Именно по этой причине смартфон OnePlus Nord CE 2 Lite 5G сегодня получил апдейт до Android 13 — теперь это один из самых доступных смартфонов на рынке с данной системой на борту.

Что получает производитель от данного апдейта системы? На самом деле не так уж много, потому что продажи у смартфонов начального уровня обычно зависят не столько от операционной системы, сколько от характеристик или качества камеры. Но теперь потенциальные покупатели, которые выбирали между несколькими практически идентичными смартфонами, будут понимать, что вместе с OnePlus Nord CE 2 Lite 5G они получат ещё и более современную версию операционной системы, а с ней и доступ к множеству интересных фишек. Согласитесь, что это достойное преимущество при учёте того, что у других гаджетов на рынке в этом диапазоне цены новая версия Android, скорее всего, никогда не появится.
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