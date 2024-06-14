OnePlus Nord CE 4 Lite засветился на фото

В сети появились фотографии недорогого смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают слухи о том, что грядущая новинка станет глобальной версией выпущенного недавно в Китае OPPO K12x.

Смартфон характеризуется 6-нм платформой Qualcomm Snapdragon 695 5G с максимальной частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты microSD, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления и пиковой яркостью 2100 кд/м2, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой 50 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, АКБ ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.