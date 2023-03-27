OnePlus Nord CE3 Lite получит 67-Вт зарядку

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился изображениями и подробными параметрами смартфона OnePlus Nord CE3 Lite, официальный релиз которого запланирован на 9 апреля. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 5G, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой OxygenOS 13, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 67-Вт зарядки, модулем NFC, размерами 165,5:76:8,3 мм и массой 195 г.