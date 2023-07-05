OnePlus Nord CE3 получил 80-Вт зарядку

Компания OnePlus представила среднебюджетный смартфон OnePlus Nord CE3, который оценен на дебютном индийском рынке в 300 евро. Новинку оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 782G, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой OxygenOS 13.1.