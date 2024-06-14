OnePlus Nord CE4 Lite засветился на просторах интернета

Стоит напомнить, что компания OnePlus выпустила доступный смартфон Nord CE4 в апреле текущего года, но пользователи также с огромным нетерпением ждали запуска моделей CE4 Lite и Nord 4, которые должны были стать ещё более доступными и продвинутыми в линейке. К счастью, судя по информации инсайдеров, ждать релиз новинок осталось не так уж долго, потому что в сеть утекло изображение Nord CE4 Lite, на котором видно, что он будет оснащён основной камерой на 50 Мп. Скорее всего, смартфон на самом деле является неким ребрендингом смартфона Oppo K12x, так как потенциально устройства очень похожи внешне и по характеристика. Например, слитый в сеть экземпляр имеет серебристый цвет корпуса и стеклянную тыльную панель, при этом рамка у устройства плоская — это некий новый тренд, который сейчас активно используют на рынке смартфонов.

Кроме того, согласно различным данным из сети, смартфон Nord CE4 Lite получит современную батарею ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Более того, прототип данного устройства недавно прошёл тестирование в Geekbench 6, набрав 896 баллов в одноядерном тесте и 2002 балла в многоядерном. Соответственно, данный смартфон работает на недавно представленном процессоре Snapdragon 6s Gen 3 от компании Qualcomm, который фактически является ребрендингом Snapdragon 695. Интересно, что Oppo K12x, на базе которого создан этот смартфон, использует более старый Snapdragon 695, так что у новинки производительность будет выше.
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