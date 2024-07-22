OnePlus Open 2 получит батарею на 6200 мАч

Компания OnePlus, если верить данным поставщиков секретной информации, работает над новым складным смартфоном с существенным улучшением в области аккумуляторной батареи. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Digital Chat Station, которое ранее неоднократно сливало информацию о продуктах бренда. Соответственно, смартфон OnePlus Open 2 должен получить аккумулятор ёмкостью в 6000 мАч, а работать он будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Это вполне возможно, так как релиз смартфона запланирован на 2025 год — к тому моменту новый чип точно представят официально и отправят в производство.

А вот ёмкости аккумулятора компания будет добиваться за счёт технологии Glacier Battery, которую OnePlus недавно анонсировала в Китае в партнёрстве с CATL. Эта технология представляет собой решение на основе кремния и углерода, которое более эффективно, долговечно и имеет более высокую плотность хранения энергии, чем литий-ионные варианты аккумуляторных батарей. И для многих пользователей это действительно важный момент, потому что длительность автономной работы в определённых сценариях куда важнее, чем производительность процессора. Процессоры в мобильном сегменте были достаточно производительными ещё три года назад и с тех пор прирост производительности заметен лишь на графиках, а вот рост длительности автономной работы — то, что пользователь заметит и без бенчмарков. Вот над этим в OnePlus и работают в последнее время.
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