OnePlus Open оказался автономнее Galaxy Z Fold5 и Pixel Fold

Профильное издание Phone Arena опубликовало сравнение автономности складного смартфона OnePlus Open с Samsung Galaxy Z Fold5 и Google Pixel Fold. Новинка от OnePlus сильно превосходит конкурентов в режиме игр, опережая Galaxy Z Fold5 при работе в браузере, а Pixel Fold в режиме просмотра видео. Также OnePlus Open заряжается быстрее всех – за 43 минуту до 100%. У конкурентов на это уходит 80 и 99 минут соответственно.

Напомним, что оцененный от 1800 евро OnePlus Open оснащается 7,8-дюймовым гибким OLED-экраном LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-дисплеем с разрешением 2484:1116 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4805 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.