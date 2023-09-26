OnePlus Pad Go получит необычный экран

Известный достоверными утечками инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о планшете OnePlus Pad Go, официальная презентация которого запланирована на 6 октября. Итак, устройство оснастят 11,35-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,4K и довольно необычным соотношением сторон 7:5, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, четырьмя динамиками, слотом для карты памяти, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой OxygenOS 13.2 и корпусом массой 523 грамма. На какой однокристальной системе будет построен планшет, пока не раскрывается, но очевидно, что это будет среднебюджетное решение. Ориентировочная цена OnePlus Pad Go составляет 240 долларов.