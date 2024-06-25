OnePlus Pad Pro показали на живых снимках

Если верить информации некоторых инсайдеров, а они ранее на самом деле никогда не подводили, компания OnePlus готовится к официальному релизу нового смартфона среднего класса (с функциями флагманского устройства) Ace 3 Pro в Китае — презентация состоится уже 27 июня. И вместе с достаточно ожидаемым смартфоном данный бренд представит свой второй планшет под названием Pad Pro. Собственно, это прямое продолжение прошлогоднего планшета среднего класса OnePlus Pad, но, если верить названию и данным от поставщиков секретной информации, Pad Pro будет представителем более высокого класса с куда более богатым набором функций и возможностей. Кроме того, официальный аккаунт OnePlus в Weibo (китайская социальная сеть) активно рекламирует новинку, называя её самым мощным Android-планшетом за всю историю (вероятно, за всю историю самой компании, потому что назвать гаджет самым мощным планшетом в мире — крайне голословно).

Компания даже показала живые фотографии планшета, который внешне на самом деле сильно напоминает оригинальный OnePlus Pad. При этом планшет имеет полностью металлический корпус, он очень тонкий и лёгкий, а функция многозадачности в режиме разделенного экрана очень удобна в использовании — особенно в случае с клавиатурой, которая будет продаваться отдельно. Естественно, производитель также будет делать упор на стоимости гаджета, который на момент релиза явно будет доступнее большинства конкурентов в данном сегменте электроники.