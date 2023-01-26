OnePlus Pad показали на первых фотографиях

Несколько дней назад инсайдеры рассказали весьма интересную новость о том, что компания OnePlus решила выйти на рынок планшетных компьютеров со своим новым гаджетом, который должен получить производительную начинку, достаточно стильный корпус и, вероятно, качественную камеру. Конечно, сам производитель ничего про OnePlus Pad не говорит, так как на текущий момент раскрывать все карты просто невыгодно, но инсайдеры постарались и сегодня официально представили пресс-рендеры планшета, на которых виден дизайн и некоторые характерные особенности планшета. Оказалось, производитель решил сделать гаджет привлекающим внимание исключительно за счёт камеры на тыльной панели корпуса — она просто огромная и выпирает, как на смартфонах.

Здесь хотелось бы отметить один момент — если в смартфонах камеру приходится выпячивать за пределами корпуса из-за того, что внутри просто мало места, то с планшетами такая отговорка не подходит, потому что у них места внутри предостаточно. Более того, если уж производитель решил так выпячивать камеру своего OnePlus Pad, то она должна хорошо снимать, вот только кто снимает на планшеты? Возможно, какие-то простые фотографии в пределах дома или на праздниках для памяти или социальных сетей, но не более того. Так зачем же было делать такую огромную камеру, если она на самом деле мало кого интересует? Вероятно, мы сможем узнать всё это уже совсем скоро в рамках презентации, которая запланирована на 7 февраля текущего года.
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