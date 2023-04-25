OnePlus Pad стоит 479 долларов

Компания OnePlus официально объявила цены на свой первый планшет на базе Android — OnePlus Pad. Начиная с этой пятницы, 28 апреля, OnePlus Pad будет доступен для предварительного заказа по цене в 479 долларов непосредственно у OnePlus. Аксессуары для планшета представляют собой магнитный чехол-клавиатуру за 149 долларов, стилус за 99 долларов и чехол-фолио за 39 долларов, то есть цены примерно соизмеримы с аксессуарами от Apple. Ожидается, что планшет начнут поставлять 8 мая от OnePlus, а доступность на площадках компаний-партнёров запланирована на позднее время в мае — точная дата пока что не названа, но, вероятно, ждать новинку стоит через недели две. И на самом деле цены на сам планшет и его аксессуары оказались слишком высокими, чтобы их можно было назвать привлекательным решением.

Изначально OnePlus завоевала свою популярность, продавая флагманские смартфоны по ценам, значительно меньшим, чем у Samsung или Apple. Теперь же производитель запускает планшет, который по цене не уступает iPad, но работает при этом не на флагманском железе. Самым привлекательным аспектом планшета является его дисплей с частотой обновления в 144 Гц с уникальным соотношением сторон 7:5, который является чем-то средним между экраном 4:3, как в iPad, и дисплеем 3:2, как на устройствах Microsoft Surface Pro. Это должно сделать его гибким для работы как в альбомной, так и в портретной ориентации, что Samsung-планшеты, например, предоставить не могут. Кроме того, экран поддерживает Dolby Vision HDR.