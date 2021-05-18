OnePlus TV прибыл в Европу по привлекательной цене

В 2019 году OnePlus вышла на рынок умных телевизоров с моделью OnePlus TV Q1 и OnePlus TV Q1 Pro. Далее компания анонсировала больше моделей, которые были представлены по более доступной цене, чем премиальные Q1 и Q1 Pro. Проблема данных устройств лишь в том, что ни один из этих телевизоров официально не продается за пределами Индии, но это может скоро измениться. Генеральный директор OnePlus Пит Лау сообщил прессе, что планирует поставлять свои телевизоры в Европу в самом ближайшем будущем. Это позволит производителю конкурировать на данном рынке с компанией Xiaomi, еще одним гигантом на рынке смартфонов из Китая, который уже много лет продает свои телевизоры в Европе. К сожалению, пока нет информации о том, когда именно телевизоры OnePlus появятся в Европе, но если данное заявление сделали официально, то можно смело говорить о том, что релиз состоится в самом ближайшем будущем.

Когда OnePlus в конечном итоге запустит свои телевизоры в Европе, они, скорее всего, будут импортированы, что приведет к повышению их цен по сравнению с Индией, где они непосредственно производятся. В других новостях Пит Лау также сообщил, что у компании пока нет планов по созданию складного устройства, которое на текущий момент пользуется повышенным спросом на рынке. Высшее руководство считает, что предстоит еще многое сделать, особенно в отношении программного обеспечения, чтобы представить подобный гаджет. Так что сначала компания будет заниматься телевизорами, а потом уже складными смартфонами.