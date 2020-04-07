OnePlus Warp Charge 30 слили в сеть

На просторах интернета появилась информация о беспроводной зарядке OnePlus Warp Charge 30, которая выглядит достаточно привлекательно, если верить рендерам, и позволяет заряжать свое устройство без использования проводов. То есть, вы просто приходите с работы, кладете смартфон на данную поверхность и получаете заряд, даже не подключая кабель. Инсайдеры заявляют, что производитель делает ставку на скорость зарядки и на защиту от влаги. То есть, пользователь сможет даже смартфон после душа или дождя положить на такую панель, дабы зарядить свое устройство. Вероятно, будет еще и высокая скорость заряда, но пока что это только слухи, о которых мы поговорим уже после того, как компания официально представит свое устройство в продажу.