OnePlus Warp Charge 65 Power Adapter попался на фото

В последнее время многие пользователи стали активнее обращать внимание на различные зарядные станции, которые могут похвастаться высокой мощностью. Это позволяет заряжать современные смартфоны с повышенной скоростью, что бывает крайне удобно. Например, можно поставить гаджет на зарядку всего на 15 минут и получить полностью заряженное устройство. Но, с другой стороны, нужно понимать, что и нагрев устройства в таких ситуациях выше. Так вот, в сети появились первые фотографии зарядной станции OnePlus Warp Charge 65 Power Adapter, которая позволяет заряжать смартфон 65 Вт. Пока что не совсем понятно, когда именно устройство поступит в продажу и когда можно будет говорить о параметрах продукта в режиме реального использования.

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