OnePlus Z действительно будет доступным

Некоторое время назад в сети появились информация о смартфоне OnePlus Z, который должен быть представителем доступного класса смартфонов. Довольно быстро оказалось, что смартфон действительно существует и его планируют отправить в продажу в ближайшем будущем, но точной информации о гаджете пока что нет. Вероятно, OnePlus Z будут анонсировать в паре с каким-то более мощным гаджетом, так как затевать целую презентацию ради доступного смартфона как минимум странно. Кроме того, в компании OnePlus сами производители активно рассказывают про гаджет, намекая, что он совсем скоро будет представлен. Очень надеемся, что производитель покажет крутой продукт и что он действительно будет доступным, ведь цены у компании серьезно выросли.