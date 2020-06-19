OnePlus Z поддерживает быструю зарядку

Слухов о смартфоне OnePlus Z на просторах интернета очень и очень много, так что никого не удивит тот факт, что производитель делает ставку именно на этот гаджет. Ведь если в сети его так активно обсуждают, то даже без какой-либо серьезной рекламы гаджет будет продаваться отлично. И теперь от инсайдеров поступила информация о том, что гаджет OnePlus Z будет оборудован поддержкой зарядки 30 Вт. Этого хватит с головой для того, чтобы пользователь наслаждался быстрой зарядкой устройства и при этом не думал даже о том, что продукт нужно заряжать слишком долго. Вопрос только в том, насколько данное устройство будет интересно потенциальным покупателям, ведь одной зарядки будет как минимум недостаточно для того, чтобы привлечь аудиторию.