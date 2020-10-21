OnePlus готовит новый флагман

Нам всегда нравились флагманы компании OnePlus, так как производитель радует качественной сборкой, качественным дисплеем, отличной производительной начинкой и прочими мелкими бонусами, которые действительно позволяли устройству выделяться на фоне основных конкурентов. Теперь ожидаем новое устройство компании, так как появилась информация о том, что производитель работает над флагманом нового поколения и он будет представлен совсем скоро, раньше, чем того ожидали преданные фанаты. Интересное заявление от инсайдеров, ведь производитель лишь недавно показал свой новый гаджет. Возможно, это лишь слух, который ничем не подкреплен, а может производитель действительно покажет флагман уже совсем скоро. Ожидаем.

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