OnePlus готовит новый флагман

Нам всегда нравились флагманы компании OnePlus, так как производитель радует качественной сборкой, качественным дисплеем, отличной производительной начинкой и прочими мелкими бонусами, которые действительно позволяли устройству выделяться на фоне основных конкурентов. Теперь ожидаем новое устройство компании, так как появилась информация о том, что производитель работает над флагманом нового поколения и он будет представлен совсем скоро, раньше, чем того ожидали преданные фанаты. Интересное заявление от инсайдеров, ведь производитель лишь недавно показал свой новый гаджет. Возможно, это лишь слух, который ничем не подкреплен, а может производитель действительно покажет флагман уже совсем скоро. Ожидаем.