OnePlus подтвердила выпуск смартфона OnePlus Open

Компания OnePlus объявила, что её первый складной смартфон OnePlus Open будет представлен в Нью-Йорке уже в следующем месяце. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройной тыльной камерой, включая перископный модуль, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой OxygenOS, 7,8-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, 6,3-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.