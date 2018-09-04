OnePlus покажет новинку в январе

Компания OnePlus официально заявила о своем мероприятии 15 января. Вероятно, это будет анонс нового флагмана, который получит производительный процесс и обновленные технологии. Может и дизайн изменят, чтобы больше соответствовать современной моде на вырез в дисплее. Пока что говорить о каких-то конкретных продуктах мы не можем, так как такой информации у нас нет. Но, у OnePlus прошлый смартфон вышел довольно давно и пора бы показать своим фанатам что-то более интересное, чтобы возобновит интерес к бренду и заработать немного денег. Или много. Ранее компания радовала нас классными устройствами за адекватную сумму денег, тогда как конкуренты стоят заметно дороже. Теперь у OnePlus громадная армия фанатов и производитель легко может выйти на более высокий уровень. Будем надеяться на очень интересный анонс в январе.