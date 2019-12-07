OnePlus повторно выпустила Android 10 для OP6 и OP6T

Из-за проблем с программным обеспечением китайская компания OnePlus решила повторно выпустить обновление OxygenOS 10.0.1 на базе Android 10 для OnePlus 6и OnePlus 6Т.

Компания исправила проблему распознавания отпечатков пальцев, устранила задержку анимации при разблокировки, проблему автоматической перезагрузки и подключения Wi-Fi. Также была улучшена производительность камеры. OnePlus добавила такие функции, как Game Space и возможность блокировать ключевые слова для спама в приложении Message, наряду со стандартными функциями Android 10, такими как жесты и улучшенные элементы управления уведомлениями.