OnePlus представила флагманский планшет Pad 3 Pro

Компания OnePlus без лишнего шума представила в Китае новый планшет OnePlus Pad 3 Pro — устройство стало преемником OnePlus Pad 2 Pro. Несмотря на сходство с доступным на мировом рынке OnePlus Pad 4, новинка ориентирована исключительно на китайских покупателей. OnePlus Pad 3 Pro получил 13,2-дюймовый LCD-дисплей с соотношением сторон 7:5, разрешением 3392х2400 пикселей и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Пиковая яркость панели достигает 1000 нит, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 98%. За производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самое мощное решение Qualcomm на данный момент. При этом планшет предлагается в конфигурациях с объёмом оперативной памяти LPDDR5X до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ.

Устройство работает под управлением ColorOS 16 и предлагает ряд функций для повышения продуктивности. Среди них — полноценный пакет WPS Office уровня десктопного ПК, инструменты управления файлами, совместное использование экрана между устройствами, а также различные ИИ-инструменты для ведения заметок, перевода текстов и создания контента. Для съёмки фото и видеозвонков предусмотрены основная камера на 12 Мп и фронтальная на 8 Мп. Автономную работу планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 13380 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Цена новинки пока что не раскрывается, но это флагман, а значит, продаваться он будет с весьма внушительным ценником.