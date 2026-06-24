Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro получит 185-Гц экран

Компания Red Magic раскрыла новые подробности об игровом планшете Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, который будет представлен 30 июня. Итак, производитель подтвердил наличие 9,06-дюймового OLED-экрана с разрешением 2,4K, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 185 Гц, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 1600 нит, использованием светоизлучающих материалов X10, обновлённой сенсорной систему чипе S3930 от Synaptics для частоты отклика до 2000 Гц и поддержкой многопальцевого сенсорного ввода с частотой 300 Гц, системы водяного охлаждения Magic Cooling с пьезоэлектрическим микронасосом и улучшенной конструкцией отвода тепла, серебристой и чёрной расцветок корпуса, плоской тыльной панели с RGB-подсветкой и удобной конструкцией для удержания одной рукой.

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