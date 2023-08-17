OnePlus представила мощный смартфон Ace 2 Pro

Передовой смартфон OnePlus Ace 2 Pro привлёк внимание инсайдеров, которые вскоре слили в сеть все характеристики устройства, потому что это один из первых смартфонов с объёмом оперативной памяти до 24 ГБ — большинство даже очень дорогих флагманов по сей день поставляются с меньшимз апасом оперативной памяти. Если вы считали 16 ГБ избыточными в повседневной жизни, то OnePlus показала, что на деле ситуация совсем иная и предела в оперативной памяти нет. Но это ещё не всё — смартфон также предлагает объём встроенной памяти до 1 ТБ для тех, кто хочет хранить множество медиафайлов на своем устройстве, хотя даже страшно представить сколько контента можно хранить при таком объёме встроенной памяти.

Остальные характеристики тоже впечатляют, но в них уже нет ничего такого невероятного. Например, OnePlus Ace 2 Pro оснащён 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой на 50 мегапикселей, ультраширокоугольной камерой на 8 мегапикселей и макросенсором на 2 мегапикселя. На фронтальной панели установлена камера на 16 мегапикселей, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, плюс есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 150 Вт. Работает смартфон на операционной системе Android 13, но с некоторыми фирменными фишками, которые позволят упростить повседневное взаимодействие со смартфоном. Предзаказы на OnePlus Ace 2 Pro должны начаться уже сегодня, а старт продаж намечен на 23 августа.