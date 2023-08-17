OnePlus представила мощный смартфон Ace 2 Pro

Остальные характеристики тоже впечатляют, но в них уже нет ничего такого невероятного. Например, OnePlus Ace 2 Pro оснащён 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой на 50 мегапикселей, ультраширокоугольной камерой на 8 мегапикселей и макросенсором на 2 мегапикселя. На фронтальной панели установлена камера на 16 мегапикселей, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, плюс есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 150 Вт. Работает смартфон на операционной системе Android 13, но с некоторыми фирменными фишками, которые позволят упростить повседневное взаимодействие со смартфоном. Предзаказы на OnePlus Ace 2 Pro должны начаться уже сегодня, а старт продаж намечен на 23 августа.