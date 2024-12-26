OnePlus представила смартфон Ace 5 Pro

Сегодня компания OnePlus официально представила смартфон Ace 5 Pro — он оснащён флагманским чипом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и демонстрирует приличную производительность. При этом смартфон предлагает до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 и работает на базе операционной системы Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. Кроме того, OnePlus Ace 5 Pro оснащён продвинутой системой охлаждения для более быстрого и эффективного отведения тепла от системы на кристалле. Ещё смартфон оборудован экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780×1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO AMOLED, плюс он ещё и защищён стеклом Crystal Shield.

Яркость экрана достигает отметки в 4500 нит, он поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а также работает даже с влажными пальцами или руками в перчатках. На тыльной панели смартфона расположен круглый модуль с тремя камерами — основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп с угол обзора 112° и макрокамерой на 2 Мп. Кроме того, OnePlus Ace 5 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 6100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, так что в целом набор характеристик у новинки вполне приличный. КОнечно, стоит отметить, что это условный флагман, судя по процессору, но он в большей степени нацелен на тех пользователей, которые хотят играть в игры, а не делать снимки, потому что основная камера на 50 Мп ещё хорошо, но остальные датчики оставляют желать лучшего. Это стоит учесть.
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