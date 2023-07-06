OnePlus представила смартфон Nord 3

Сегодня компания OnePlus официально объявила о запуске смартфона OnePlus Nord 3, нового устройства в серии среднебюджетных смартфонов Nord и преемника прошлогодней модели OnePlus Nord 2T. И одним из главных улучшений по сравнению с гаджетом прошлого года является более внушительная продолжительность поддержки, которую обещает OnePlus — производитель обещает три крупных обновления Android и четыре года обновлений безопасности. Это на год больше, чем у модели Nord 2T, но всё же ниже обещанных пять лет поддержки, которые предлагает компания для своей флагманской модели OnePlus 11.

Ещё OnePlus Nord 3 оснащён процессором MediaTek Dimensity 9000 и поддерживает объём оперативной памяти до 16 ГБ и объём встроенной памяти до 256 ГБ. Более того, смартфон получил экран с частотой обновления 120 Гц, вместо 90 Гц, как у предыдущей модели, а его плоский дисплей диагональю 6,74 дюйма имеет разрешение 2772х1240 пикселей. Как и в модели Nord 2T, максимальная скорость быстрой зарядки OnePlus Nord 3 составляет 80 Вт. OnePlus утверждает, что это позволяет заряжать аккумулятор смартфона ёмкостью 5000 мАч от 1 до 60 процентов за 15 минут. Кроме того, смартфон будет доступен в зелёном или сером цвете и работает на базе OxygenOS 13.1 на основе Android 13. Крайне интересное и доступное решение, которое позволяет с удовольствием играть в игры, путешествовать, фотографировать, общаться и многое другое. Да и это доступный смартфон, так что проблем с ним точно не должно быть.