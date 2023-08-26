OnePlus продала 200 тысяч Ace 2 Pro за три минуты

Компания OnePlus сообщила, что первая партия смартфона OnePlus Ace 2 Pro была распродана тиражом в 200 тысяч единиц всего за три минуты. Самой популярной оказалась версия с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, которую предпочли 60 тысяч пользователей.

Напомним, что новинка также характеризуется 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 150-Вт быстрой зарядки.
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